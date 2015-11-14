Candidatos devem usar currículo de papel e pela internet, diz consultora

Erros na hora de elaborar o currículo ainda são comuns entre aqueles que buscam por uma oportunidade de emprego, segundo a assessora de carreira Larissa Meiglin. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a especialista revelou as informações que são necessárias e devem estar nos currículos. Segundo a Larissa, o maior erro não é a linguagem como muitos pensam.

"Encontramos muitos erros, mas nem sempre estão ligados ao domínio da língua portuguesa. Muitas vezes encontramos erros cometidos por falta de atenção, na digitação mesmo. Então a dica é que, após elaborar o currículo, o candidato peça para que alguém dê uma olhada. As vezes a gente trabalha tanto naquela elaboração e descrição das atribuições, que erramos na digitação", explicou a consultora.

Outra dica que Larissa destacou foi a abordagem das caraterísticas pessoais e fotos. "Não é ideal que o currículo tenha as características pessoais. É preciso deixar claro os pontos fortes e fracos na etapa presencial, a entrevista. Já sobre a foto é importante colocá-la se a vaga pedir que conste a foto. Quando colocar a foto, precisa ter conotação profissional e acompanhar a mesma linguagem do currículo", ressaltou.

Outras dicas apresentadas pela assessora de carreira foram relacionadas a pretensão salarial. De acordo com a especialista, colocar ou não a pretensão salarial varia de acordo com a vaga. "Se na descrição da vaga estiver escrito que deve enviar o currículo com a pretensão salarial, o candidato pode enviar com a pretensão, mas é necessário informar de acordo com o que a vaga oferece. Nos sites de classificados é legal mencionar, porque a plataforma dá essa possibilidade. Mas caso a empresa não peça é aconselhável que o candidato guarde a pretensão para a entrevista", explicou a consultora.

Muitas pessoas têm dúvidas se devem enviar o currículo em envelope ou cadastra nas novas plataformas. Para Larissa, não há uma regra única. Ouça na íntegra::