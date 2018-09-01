Candidato do PTB diz que PH não lhe deu procuração para defendê-lo

O último candidato a participar da sabatina da Rádio CBN Vitória com propostas para o cargo de governo do Estado foi Aridelmo Teixeira, do PTB. Questionado se a candidatura dele era uma estratégia do atual de governo para ter uma voz de defesa durante a campanha política, Aridelmo respondeu que não possui procuração do atual governador Paulo Hartung para defendê-lo. O candidato que se apresenta como o novo, anunciou também que está abrindo mão do fundo partidário e fará uma campanha exclusivamente com recursos de doações.