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ELEIÇÕES 2018

Candidato do PTB diz que PH não lhe deu procuração para defendê-lo

Aridelmo Teixeira foi o sabatinado deste sábado (01) na CBN Vitória

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 12:26

Publicado em 

01 set 2018 às 12:26
O último candidato a participar da sabatina da Rádio CBN Vitória com propostas para o cargo de governo do Estado foi Aridelmo Teixeira, do PTB. Questionado se a candidatura dele era uma estratégia do atual de governo para ter uma voz de defesa durante a campanha política, Aridelmo respondeu que não possui procuração do atual governador Paulo Hartung para defendê-lo. O candidato que se apresenta como o novo, anunciou também que está abrindo mão do fundo partidário e fará uma campanha exclusivamente com recursos de doações. 
Eleições 2018 - Entrevista - Fernanda Queiroz e Vior Vorgas - Aridelmo Teixeira - 01-09-18.mp3

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