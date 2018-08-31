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ELEIÇÕES 2018

Candidato do PSOL defende a desmilitarização da polícia

Ouça a sabatina com André Moreira, entrevistado desta sexta-feira (31) na CBN Vitória

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 12:44

Publicado em 

31 ago 2018 às 12:44
Nesta sexta-feira (31) o quinto candidato a ser sabatino na programação especial da CBN Vitória foi André Moreira, do PSOL. Durante a sabatina o candidato defendeu a substituição gradual dos cargos em designação temporária por contratados através de concurso público, assim como pretende reduzir, caso eleito, o número de cargos comissionados. Na área de segurança, André Moreira aposta na desmilitarização da polícia. 
Eleições 2018 - Entrevista - Fernanda Queiroz e Vior Vorgas - André Moreira - 31-08-18

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