Candidato do PSOL defende a desmilitarização da polícia

Nesta sexta-feira (31) o quinto candidato a ser sabatino na programação especial da CBN Vitória foi André Moreira, do PSOL. Durante a sabatina o candidato defendeu a substituição gradual dos cargos em designação temporária por contratados através de concurso público, assim como pretende reduzir, caso eleito, o número de cargos comissionados. Na área de segurança, André Moreira aposta na desmilitarização da polícia.