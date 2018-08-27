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ELEIÇÕES 2018

Candidata do PT ao governo defende revisão dos incentivos fiscais

Nesta segunda-feira (27), a CBN Vitória deu início às sabatinas com candidatos que disputam às eleições para governo do Estado

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 12:42

Publicado em 

27 ago 2018 às 12:42
Nesta edição do CBN Vitória tem início as sabatinas com os candidatos ao governo do Espírito Santo. A ordem para os dias das entrevistas foi organizada a partir de um sorteio realizado com os assessores dos seis candidatos. Quem abriu a série nesta segunda-feira (27) foi a candidato do PT, Jackeline Oliveira Rocha. A candidata é natural de Colatina, faz graduação em administração, militante do partido desde 2004 e atualmente membro da Executiva Nacional. Atuou como gerente de Economia Solidária no governo Paulo Hartung, cargo que ocupou até 2017. Jackeline foi escolhida em convenção do PT por 12 dos 22 votos da Executiva Estadual. Para combater a corrupção, a candidata defende mais transparência nos atos do Executivo e também defende uma revisão dos atuais incentivos fiscais.
Eleições 2018 - Entrevista - Fernanda Queiroz e Vior Vorgas - Jackeline Rocha - 27-08-18

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