Candida auris: entenda o que é o "superfungo" registrado no país

Na última segunda-feira (7), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta para o possível primeiro caso de um fungo super resistente a medicamentos: a “Candida auris”. O fungo, relatado pela primeira vez no Japão, em 2009, foi classificado como “séria ameaça à saúde pública". Segundo o alerta, o micro-organismo foi identificado em "amostra de ponta de cateter de paciente internado em UTI adulto em hospital do Estado da Bahia". Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (12), a bióloga Sarah Gonçalves, professora doutora do Departamento de Patologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explica que a “Candida auris” começou a chamar a atenção do mundo em 2016, quando, após surtos na Ásia e na Europa, o fungo desembarcou nos Estados Unidos e começou a ser estudado pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta (CDC, na sigla em inglês).

“Esse microorganismo é preocupante porque se dissemina rapidamente e causa uma alta taxa de mortalidade, além de ter muita resistência aos principais antifúngicos”, aponta. A micologista explica que a “Candida” é uma levedura que faz parte da microbiota do ser humano e vive em equilíbrio dinâmico com outros micro-organismos, mas que causa doenças quando esse equilíbrio é rompido;

Segundo Sarah Gonçalves, o ambiente hospitalar é o mais propício para a disseminação da “Candida auris” e os pacientes internados, principalmente aqueles com fatores de risco, são os mais suscetíveis para infecção. “São aqueles pacientes em UTI’s, que usam equipamentos médicos invasivos - como cateter, ou aqueles pacientes com deficiência na imunidade”.

A professora da Ufes explica que uma vez na pele do indivíduo, a “Candida auris” pode facilmente migrar para a corrente sanguínea. Além disso, uma vez identificado, o fungo não é eliminado facilmente por desinfetantes comuns: “uma vez que se dissemina, dificilmente conseguimos retirar o fungo desse meio. Então, por essa dificuldade, a taxa de mortalidade se eleva”.