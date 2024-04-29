Câncer: saiba quais são os alimentos que ajudam a diminuir o risco de tumores

Alimentação e estilo de vida na prevenção de doenças! Com o envelhecimento da população, a American Cancer Society prevê que um em cada três norte-americanos vai desenvolver câncer no decorrer de sua existência. Muitos desses tumores podem ser prevenidos pelo estilo de vida. Em extensa reportagem publicada no NY Times, há poucos meses, pesquisadores dão algumas dicas de alimentos com potencial de reduzir esse risco. O assunto foi destaque na coluna do médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, em A Gazeta, na última semana. Brócolis, couve-flor, repolho e tomates, por exemplo, são alguns dos alimentos apontados como positivos para se diminuir o risco de tumores. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!