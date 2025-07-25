Câncer de pele: cuidados com a exposição ao sol e uso correto do protetor solar

O câncer de pele pode atingir tanto homens quanto mulheres, sendo mais comum entre pacientes com mais de 40 anos. O principal ponto de atenção é a exposição excessiva ao sol, um dos fatores de risco para o desenvolvimento descontrolado das células. Dados coletados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o câncer de pele é o tipo mais comum da doença no mundo: a cada três carcinomas diagnosticados, um é identificado como de pele.
Para auxiliar no diagnóstico e tratamento da doença, o Programa de Assistência Dermatológica e Cirúrgica ao Câncer de Pele (PAD/Ufes) promoverá um mutirão de prevenção neste sábado (26). Duzentos e cinquenta pacientes serão encaminhados para atendimento, que inclui identificação das lesões, encaminhamento para tratamento clínico e até realização de pequenas e médias cirurgias para retirada de lesões malignas ou suspeitas.
Em entrevista à CBN Vitória, a cirurgiã plástica Patrícia Lyra Frasson, coordenadora do PAD/Ufes, orienta sobre prevenção ao câncer de pele.
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - PATRÍCIA LYRA - 25-07-25