Câncer de pele: cuidados com a exposição ao sol e uso correto do protetor solar

O câncer de pele pode atingir tanto homens quanto mulheres, sendo mais comum entre pacientes com mais de 40 anos. O principal ponto de atenção é a exposição excessiva ao sol, um dos fatores de risco para o desenvolvimento descontrolado das células. Dados coletados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o câncer de pele é o tipo mais comum da doença no mundo: a cada três carcinomas diagnosticados, um é identificado como de pele.