Câncer de intestino: exame e boa alimentação podem evitar a doença

Você sabia que o câncer colorretal, ou câncer do intestino, é o segundo tipo de câncer mais frequente nas mulheres e terceiro nos homens? Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam para um cenário de 36.360 novos casos para este ano, no Brasil. Apesar do alerta, há uma boa notícia: o câncer de intestino pode, sim, ser evitado.
O paciente com câncer do intestino pode não apresentar sintomas, exceto em fase mais avançada da doença, quando a chance de cura é reduzida. Portanto, o segredo está na prevenção e no diagnóstico precoce. Trata-se de uma doença silenciosa que se desenvolve a partir de um polipo benigno que evolui lentamente (10 a 15 anos) para o câncer. É o que aponta a médica gastroenterologista Roseane Bicalho. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roseane Bicalho - 27-09-18