Câncer de intestino cresce 8% ao ano entre jovens; médica explica

Alerta de saúde! O câncer de intestino — ou colorretal, na linguagem médica — está se tornando mais presente na população abaixo dos 50 anos. Dados da rede Dasa, grupo que atende a pacientes de planos de saúde, mostram que o aumento de casos de pessoas nessa faixa etária foi, em média, de 8% ao ano entre 2018 e 2022, conforme seu levantamento mais recente. Esses dados reafirmam uma tendência global de que a doença tem se alastrado de maneira gradual entre pessoas ainda jovens. Em entrevista, a médica oncologista clínica, Kitia Perciano, fala sobre o assunto.