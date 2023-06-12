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Câncer de intestino cresce 8% ao ano entre jovens; médica explica

Ouça entrevista com a oncologista clínica, Kitia Perciano

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 jun 2023 às 10:52
Célula, câncer
Célula, câncer Crédito: iStock
Alerta de saúde! O câncer de intestino — ou colorretal, na linguagem médica — está se tornando mais presente na população abaixo dos 50 anos. Dados da rede Dasa, grupo que atende a pacientes de planos de saúde, mostram que o aumento de casos de pessoas nessa faixa etária foi, em média, de 8% ao ano entre 2018 e 2022, conforme seu levantamento mais recente. Esses dados reafirmam uma tendência global de que a doença tem se alastrado de maneira gradual entre pessoas ainda jovens. Em entrevista, a médica oncologista clínica, Kitia Perciano, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Dra. Kitia Perciano - 12-06-23.mp3

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