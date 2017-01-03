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ENTREVISTA

Cancelamento de planos de saúde se torna irrevogável

A normativa, que passa a valer a partir de maio deste ano, sendo a ANS

Publicado em 03 de Janeiro de 2017 às 10:03

Publicado em 

03 jan 2017 às 10:03
Gerente da ANS alerta sobre cancelamento de planos de saúde// A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou, em novembro, a Resolução Normativa nº 412, que dispõe sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar, e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão. A normativa, que passa a valer a partir de maio deste ano, tornará o cancelamento de planos de saúde irrevogável. 
Segundo o Gerente-Geral de Regulação da Estrutura dos Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rafael Pedreira Vinhas, o objetivo é tornar os procedimentos de forma padrão e evitar problemas por parte dos consumidores. "Temos uma demanda dos beneficiários de planos de saúde sobre as dificuldades de cancelamento. A normativa vem para facilitar esse cancelamento. Mas, fica a alerta: uma vez cancelado, não há como voltar na decisão", alerta.
Entrevista - Patricia Vallim - Rafael Vinhas - 03-01-17
 

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