Cancelamento de planos de saúde se torna irrevogável

Gerente da ANS alerta sobre cancelamento de planos de saúde// A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou, em novembro, a Resolução Normativa nº 412, que dispõe sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar, e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão. A normativa, que passa a valer a partir de maio deste ano, tornará o cancelamento de planos de saúde irrevogável.

Segundo o Gerente-Geral de Regulação da Estrutura dos Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rafael Pedreira Vinhas, o objetivo é tornar os procedimentos de forma padrão e evitar problemas por parte dos consumidores. "Temos uma demanda dos beneficiários de planos de saúde sobre as dificuldades de cancelamento. A normativa vem para facilitar esse cancelamento. Mas, fica a alerta: uma vez cancelado, não há como voltar na decisão", alerta.