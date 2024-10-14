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Entrevista

Cancelamento de assinaturas e serviços: quais os direitos do consumidor?

Ouça as explicações da promotora de Justiça Sandra Lengruber

Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 out 2024 às 10:54
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]empresas na internet (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) Crédito:
Fique atento aos seus direitos! Depois de adquirir um produto ou serviço, o consumidor tem direito de optar pela rescisão daquele contrato. Seja por arrependimento, descumprimento da oferta ou defeito, o cancelamento é um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e deve ser realizado de forma simples. Por isso, as empresas devem facilitar o processo e não cobrar nenhum custo extra. Em entrevista à CBN Vitória, a promotora de Justiça Sandra Lengruber, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), explica o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Sandra Lengruber -14-10-24.mp3
PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO: Ao cancelar uma assinatura ou serviço, a empresa deve facilitar o processo, sem custos extras. Verifique as opções disponíveis, como telefone, online ou presencial, e escolha a mais conveniente para você. 
PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO: Após o cancelamento, você não deve mais ser cobrado. Caso receba cobranças adicionais, exija o estorno imediato. 
Certifique-se de que o cancelamento foi feito corretamente e que não há cobranças pendentes. Em caso de problemas, recorra aos órgãos de defesa do consumidor.
[fonte: MPES]

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