Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Canabidiol reduz o número de convulsões em 70%, diz pai de criança de Guarapari em tratamento
ENTREVISTA

Canabidiol reduz o número de convulsões em 70%, diz pai de criança de Guarapari em tratamento

A Anvisa aprovou nesta quarta-feira (14) a reclassificação do canabidiol como medicamento de uso controlado

Publicado em 14 de Janeiro de 2015 às 21:06

Publicado em 

14 jan 2015 às 21:06
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (14), por unanimidade, a reclassificação do canabidiol como medicamento de uso controlado e não mais como substância proibida. A decisão foi tomada durante reunião da diretoria colegiada na sede da agência, em Brasília. A maior parte dos diretores da agência ressaltou que não há relatos de dependência relacionada ao uso de canabidiol e que há diversos indícios registrados na literatura científica de que a substância auxilia no tratamento de enfermidades como a epilepsia grave.No Espírito Santo, a família de Gerbersson Donaguisso foi uma das primeiras que conseguiu a importação do produto, em setembro do ano passado. Quase cinco meses depois do uso do produto, Gebersson conta que a pequena Giovanna já tem um quadro de saúde muito mais estável do que na época. Ela sofre da síndrome de Dravet - tipo raro de epilepsia de difícil controle. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, ele destaca que houve uma redução de crises para cerca de um terço do total que ela tinha antes de usar o produto. Ouça.
Entrevista - Fábio Botacin - Jeberson - 14-01-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados