Canabidiol reduz o número de convulsões em 70%, diz pai de criança de Guarapari em tratamento

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (14), por unanimidade, a reclassificação do canabidiol como medicamento de uso controlado e não mais como substância proibida. A decisão foi tomada durante reunião da diretoria colegiada na sede da agência, em Brasília. A maior parte dos diretores da agência ressaltou que não há relatos de dependência relacionada ao uso de canabidiol e que há diversos indícios registrados na literatura científica de que a substância auxilia no tratamento de enfermidades como a epilepsia grave.No Espírito Santo, a família de Gerbersson Donaguisso foi uma das primeiras que conseguiu a importação do produto, em setembro do ano passado. Quase cinco meses depois do uso do produto, Gebersson conta que a pequena Giovanna já tem um quadro de saúde muito mais estável do que na época. Ela sofre da síndrome de Dravet - tipo raro de epilepsia de difícil controle. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, ele destaca que houve uma redução de crises para cerca de um terço do total que ela tinha antes de usar o produto. Ouça.