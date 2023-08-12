Campanha "Vá a pé para a praia" busca conscientizar turistas e moradores de Itaúnas

Como forma de conscientizar visitantes e moradores da região Norte do Espírito Santo, o Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra, lançou a campanha "Vá a pé para a praia". A iniciativa busca incentivar a população a deixar o carro em casa ou nas pousadas e ir às praias da vila mágica à pé. Um dos principais objetivos é reduzir os impactos sobre essa área natural protegida, fazendo com que a população desfrute das belezas naturais de uma forma mais natural e sustentável. Além de controlar o desornamento e os impactos da movimentação de veículos na chamada "estrada do aterro", que dá acesso às dunas. Em entrevista à CBN Vitória, a gestora do Parque Estadual de Itaúnas, Juliana Coura explica os detalhes da iniciativa. Ouça a conversa completa!
Entrevista Gabriela Martins - Juliana Cura - 12-08-23