Campanha #TemGenteComFome vai distribuir cestas básicas no ES e em mais nove estados

O Dia Mundial da Alimentação é celebrado neste sábado, 16 de outubro. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do planeta, os números da fome estão em crescimento. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 41% dos brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, e a pandemia de Covid-19 agravou este quadro, gerando desemprego e perda de renda. Para marcar a data, a campanha #TemGenteComFome faz uma ação de distribuição de cestas básicas em 10 estados simultaneamente: Rio Branco (AC), Maceió (AL), Salvador (BA), Cariacica (ES), Cuiabá (MG), Altamira (PA), Picos (PI), Porto Alegre (RS), Baixada Fluminense (RJ) e Zonas Sul e Leste de São Paulo (SP). Em entrevista à CBN Vitória, as representantes da ação, Selma Dealdina e Ana Paula Rocha Coa, trazem os detalhes.