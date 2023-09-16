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Campanha sobre importunação sexual alerta passageiros de coletivos sobre a importância das denúncias

A ação surgiu de uma parceria entre alunos de jornalismo da Ufes e o GVBus

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 set 2023 às 11:45
Importunação sexual
Importunação sexual Crédito: Divulgação/Ufes
Uma parceria entre alunos de Jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) tem auxiliado a conscientizar passageiros dos coletivos sobre o que é o crime de importunação sexual e o que deve ser feito caso ocorra dentro de um dos ônibus. Desde o começo de setembro, 100 veículos que circulam pela Grande Vitória receberam cartazes da campanha “Para Elas nos Ônibus”, uma iniciativa que nasceu na sala de aula e que busca ajudar a tornar os coletivos mais seguros para mulheres. Em entrevista à CBN Vitória, a estudante do 6° período de jornalismo da Ufes e co-criadora da campanha, Eduarda Moreira, conta como a parceria com o GVBus surgiu e quais os objetivos dos cartazes. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - EDUARDA MOREIRA - 9.14s - 16-09-23.mp3

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