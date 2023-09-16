Campanha sobre importunação sexual alerta passageiros de coletivos sobre a importância das denúncias

Uma parceria entre alunos de Jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) tem auxiliado a conscientizar passageiros dos coletivos sobre o que é o crime de importunação sexual e o que deve ser feito caso ocorra dentro de um dos ônibus. Desde o começo de setembro, 100 veículos que circulam pela Grande Vitória receberam cartazes da campanha “Para Elas nos Ônibus”, uma iniciativa que nasceu na sala de aula e que busca ajudar a tornar os coletivos mais seguros para mulheres. Em entrevista à CBN Vitória, a estudante do 6° período de jornalismo da Ufes e co-criadora da campanha, Eduarda Moreira, conta como a parceria com o GVBus surgiu e quais os objetivos dos cartazes. Ouça a conversa completa!