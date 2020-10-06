Campanha quer estimular candidatos a priorizarem educação no ES

O assunto agora é educação. Na iminência das eleições municipais, candidatos começam a apresentar propostas educacionais que podem ser implantadas caso sejam eleitos, mas um movimento empresarial capixaba quer saber se essas propostas estão, de fato, alinhadas e têm compromisso com a realidade, ou se estão apenas no discurso. O objetivo da campanha #EducaçãoTransforma é estimular os eleitores a questionarem o que candidato vai fazer pela educação, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (06), executivo de Educação do movimento "ES em Ação", Luciano Gollner.
Segundo Gollner, quatro temas educações foram considerados prioritários para melhoria do aprendizado e que serão o foco do debate: educação infantil, alfabetização na idade certa, escola em tempo integral e valorização dos professores. "É uma campanha propositiva. Queremos levantar os desafios e pedir compromisso dos candidatos com a solução apresentando as melhores práticas já desenvolvidas no país. Educação não é só mais um item do plano de governo, é prioridade", explicou o executivo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciano Gollner - 06-10-20