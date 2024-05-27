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Em Vitória

Campanha orienta sobre importância de usar coleira e guia no passeio com pets

Ouça entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger

Publicado em 27 de Maio de 2024 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2024 às 11:21
Cão, cachorro, pet
direitos dos pets e do tutor Crédito: Pexels
No último mês de abril, durante entrevista sobre as regras para passeios de pets em Vitória – diante do episódio da discussão entre dois tutores de cachorros que deu início a uma troca de tiros, que culminou na morte de um dos atiradores, na Mata da Praia – foi sugerido por ouvintes a importância de se ter campanhas orientativas sobre as regras para passeios de animais. Na última semana, a prefeitura de Vitória informou que, para orientar os tutores sobre mais esse cuidado para o bem-estar animal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiental (Semmam) está divulgando nas mídias oficiais da administração a campanha educativa "Coleira e guia: descubra porque são indispensáveis no passeio com seu pet". A campanha faz parte do projeto Educação Ambiental para Guarda Responsável de Animais Domésticos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tarcísio Foeger - 27-05-24.mp3
Legislação:
Em Vitória, a Lei Municipal 8121/ 2011 determina, em seu artigo 10, que "todo animal, ao ser conduzido em vias e logradouros públicos, deve obrigatoriamente usar coleira e guia adequadas ao seu tamanho e porte, além de ser conduzido por pessoas com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal", com previsão de multa em caso de descumprimento.
Ainda de acordo com a legislação, a medida é fundamental para a prevenção de acidentes, da contaminação ambiental e transmissão de zoonoses, e para a manutenção e conservação dos espaços públicos. Além disso, o tutor é responsável por garantir a saúde, segurança e bem-estar do seu pet e prevenir os riscos que ele pode causar à comunidade e ao ambiente.
A lei municipal também define que é dever do condutor o recolhimento dos dejetos do animal e sua destinação adequada, com multa de R$ 300,00 para os infratores.
[fonte: prefeitura de Vitória]

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