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Campanha nacional ajuda a identificar pessoas desaparecidas no ES

Conheça dois casos do Espírito Santo onde o DNA ajudou na identificaçao das famílias

Publicado em 07 de Agosto de 2025 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 ago 2025 às 10:51
DNA, material genético, genética
Familiares de desaparecidos terão DNA coletado para auxiliar localização Crédito: Pixabay
Uma campanha nacional tem ajudado a identificar pessoas desaparecidas. Através da coleta de DNA de familiares de pessoas que desaparecem no Espírito Santo, a Polícia Científica compara o material genético com perfis armazenados nos bancos do Estado e no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O cruzamento dessas informações com as pessoas falecidas ou com pessoas vivas com identidade desconhecida é o que permite a resolução de casos de pessoas desaparecidas.
Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do departamento de Promoção Social e Cidadania (DEPCID) da Polícia Científica Estadual, perita oficial criminal Anna Cristina Montezano Vieira, e a chefe do Laboratório de DNA Forense, perita oficial criminal Bianca Bortolini Merlo, detalham a campanha e apresentam as histórias de duas pessoas que foram identificadas através do programa de mobilização nacional.
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - ANA VIEIRA E BIANCA BORTOLINI - 07-08-25

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