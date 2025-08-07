Campanha nacional ajuda a identificar pessoas desaparecidas no ES

Uma campanha nacional tem ajudado a identificar pessoas desaparecidas. Através da coleta de DNA de familiares de pessoas que desaparecem no Espírito Santo, a Polícia Científica compara o material genético com perfis armazenados nos bancos do Estado e no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O cruzamento dessas informações com as pessoas falecidas ou com pessoas vivas com identidade desconhecida é o que permite a resolução de casos de pessoas desaparecidas.
Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do departamento de Promoção Social e Cidadania (DEPCID) da Polícia Científica Estadual, perita oficial criminal Anna Cristina Montezano Vieira, e a chefe do Laboratório de DNA Forense, perita oficial criminal Bianca Bortolini Merlo, detalham a campanha e apresentam as histórias de duas pessoas que foram identificadas através do programa de mobilização nacional.
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - ANA VIEIRA E BIANCA BORTOLINI - 07-08-25