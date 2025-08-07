Campanha nacional ajuda a identificar pessoas desaparecidas no ES

Uma campanha nacional tem ajudado a identificar pessoas desaparecidas. Através da coleta de DNA de familiares de pessoas que desaparecem no Espírito Santo, a Polícia Científica compara o material genético com perfis armazenados nos bancos do Estado e no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O cruzamento dessas informações com as pessoas falecidas ou com pessoas vivas com identidade desconhecida é o que permite a resolução de casos de pessoas desaparecidas.