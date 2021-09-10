Campanha mobiliza empresas a darem oportunidade de trabalho ao público 50+

Carteira de trabalho e previdência social Crédito: Fernando Madeira

Mesmo com a expectativa de aumento na oferta de postos de trabalhos, os profissionais com mais de 50 anos enfrentam uma dificuldade maior para se recolocar no mercado. Para ajudar esses profissionais, o Sine de Vila Velha criou a campanha "Me dê uma chance", com o objetivo de mobilizar as empresas a darem uma oportunidade ao público 50+. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, traz os detalhes. Acompanhe!

No Sine canela-verde, o público dessa faixa etária representa 20% do total de trabalhadores que participam de processos seletivos, mas sem terem a garantia de conseguir uma oportunidade. O secretário explica que a iniciativa tem como objetivo oferecer oportunidade igualitária para todos. Ele acredita que, por ser um público mais maduro, esses profissionais têm como diferencial a experiência, a capacidade de coordenar equipes em qualquer área, além de serem muito comprometidos com seus objetivos. Segundo Colodetti, os colaboradores estão habilitados a preencher qualquer posto de trabalho e se enquadram, principalmente, nos setores da construção civil, administrativo e coordenação de equipe para diversas atividades.

Colodetti destaca que a recepção das empresas têm sido bastante positivas. Ele aponta no entanto que uma das maiores dificuldades enfrentadas por estes profissionais é a falta de qualificação. O secretário observa que o público desta faixa etária, geralmente, se dedicaram a vida toda a uma única empresa e praticamente não tiveram a preocupação de se atualizar.

O Sine de Vila Velha funciona, das 8 às 17 horas, no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, em Itaparica.