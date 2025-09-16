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Campanha incentiva boas atitudes no transporte coletivo capixaba

Ouça entrevista com o diretor-presidente da CETURB, Marcelo Campos Antunes

Publicado em 16 de Setembro de 2025 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 set 2025 às 11:54
Ônibus do sistema Transcol
Ônibus do sistema Transcol Crédito: Divulgação | Ceturb-ES
Mais do que um meio de locomoção, o transporte coletivo é um espaço de convívio diário para milhares de capixabas que utilizam as diversas linhas intermunicipais da Grande Vitória. Para garantir um local de respeito a todos os passageiros e motoristas, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) lançou uma nova fase da campanha “Seja Educado. Muito Obrigado.”. Com o objetivo de fomentar empatia, solidariedade e inclusão, as ações visam mostrar como ações simples, como gentileza ou reconhecimento, fazem diferença para que todos se sintam seguros e valorizados. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da CETURB, Marcelo Campos Antunes, reflete sobre quais são os maiores desafios para mudar comportamentos coletivos no espaço do transporte público. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - MARCELO CAMPOS - 16-09-25.mp3

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