Campanha incentiva a "adoção" de jardins! Saiba como funciona

Já imaginou "adotar" uma área verde em Vitória? Pessoas físicas e jurídicas que quiserem desenvolver projetos paisagísticos que conservem a Capital podem participar do programa "Nosso Jardim". Através dele, voluntários podem adotar um jardim em diferentes bairros da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de áreas verdes da Prefeitura de Vitória, Ronaldo Nascimento Simões, explica como funciona o projeto. Ouça a conversa completa!