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Campanha incentiva a "adoção" de jardins! Saiba como funciona

O gerente de áreas verdes de Vitória, Ronaldo Nascimento Simões, explica como funciona

Publicado em 26 de Junho de 2025 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 jun 2025 às 11:37
Beija-flor no jardim japonês
Beija-flor no jardim Crédito: Leonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios
Já imaginou "adotar" uma área verde em Vitória? Pessoas físicas e jurídicas que quiserem desenvolver projetos paisagísticos que conservem a Capital podem participar do programa "Nosso Jardim". Através dele, voluntários podem adotar um jardim em diferentes bairros da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de áreas verdes da Prefeitura de Vitória, Ronaldo Nascimento Simões, explica como funciona o projeto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ronaldo Nascimento Simões - 26-06-25.mp3

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