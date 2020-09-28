Campanha eleitoral tem início! Especialista explica a legislação

Começou a campanha! Com o fim do prazo para registro das candidaturas no último sábado (26), a campanha eleitoral começou oficialmente neste domingo (27). Os candidatos a prefeito e vereador estarão autorizados a pedir votos e divulgar suas propostas para os eleitores. Nesta eleição, os partidos não poderão fazer alianças para disputar as vagas nas câmaras municipais – somente para as prefeituras. O primeiro turno ocorrerá no domingo 15 de novembro e o segundo turno (onde houver) em 29 do mesmo mês. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (28), o advogado Danilo de Araújo Carneiro, doutor em Direito, professor universitário e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) traz detalhes da legislação eleitoral na disputa para o pleito municipal.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Danilo de Araújo - 28-09-20

Entre os destaques a propaganda no rádio e na TV. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão referente ao primeiro turno será veiculada de 9 de outubro a 12 de novembro. É proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão. A partir do domingo (27) também foi liberada a propaganda por meio da Internet. Propagandas pagas não são permitidas, com exceção do impulsionamento de posts nas redes sociais, que é quando se paga para que um conteúdo tenha maior visibilidade, alcance mais pessoas. No entanto, essa conduta está restrita ao perfil oficial de candidatos e partidos e coligações.