Campanha é criada para trocar telhado da capela do Convento da Penha

1.400 telhas já foram vendidas no Convento da Penha para garantir a substituição por novas. A campanha Telhado de Fé foi lançada pelos frades e pela Associação dos Amigos do Convento da Penha em agosto deste ano e tem como objetivo reunir recursos para a substituição de parte do telhado que já sofre com infiltrações. Se você quiser ter um 'pedacinho' do Convento na sua casa, as telhas que serão substituídas