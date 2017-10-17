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ENTREVISTAS

Campanha é criada para trocar telhado da capela do Convento da Penha

A campanha Telhado de Fé foi lançada pelos frades e pela Associação dos Amigos do Convento da Penha em agosto deste ano e tem como objetivo reunir recursos para a substituição de parte do telhado que já sofre com infiltrações

Publicado em 17 de Outubro de 2017 às 13:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 out 2017 às 13:26
1.400 telhas já foram vendidas no Convento da Penha para garantir a substituição por novas. A campanha Telhado de Fé foi lançada pelos frades e pela Associação dos Amigos do Convento da Penha em agosto deste ano e tem como objetivo reunir recursos para a substituição de parte do telhado que já sofre com infiltrações. Se você quiser ter um 'pedacinho' do Convento na sua casa, as telhas que serão substituídas
estão a venda por R$ 10, com direito a certificado de autenticidade, como explica o coordenador da campanha, Frei Pedro Oliveira. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Frei Pedro Oliveira - 17-10-17
 

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