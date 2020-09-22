Campanha deseja zerar espera pelo tratamento do câncer de mama no ES

Às vésperas do mês de outubro, no chamado "Outubro Rosa", uma campanha idealizada por médicos e empreendedores do Espírito Santo tem, entre os objetivos, reduzir a zero a fila de espera para cirurgias de tratamento do câncer de mama no Estado. É a campanha "Juntos Pela Mama". Por meio da campanha, a ideia é permitir a construção de uma nova sala de cirurgia no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta terça-feira (22), a médica Danielle Chambô, chefe do setor de Mastologia do Hospital Santa Casa de Vitória, explica que a nova sala proporcionará um aumento de 10 para 60 no número de cirurgias por mês no hospital. Em termos práticos, significa tornar o tratamento mais eficaz, humanizado, acessível em tempo adequado e sem burocracias para mais pessoas.

"Conseguimos já superar vários obstáculos e burocracias, mas ainda não conseguimos resolver a fila de espera por cirurgia. Ter de aguardar até seis meses para operar é angustiante para nós médicos e mais ainda para os pacientes. Este projeto realmente fará a diferença para muitas pessoas, não só por zerar a fila, mas também por permitir as reconstruções imediatas da mama", explica.

Outro objetivo a ser alcançado com a campanha é conseguir fundos para a compra de clipes de titânio. Através deles é possível ser realizada a técnica de clipagem metálica que isola o tumor dentro da mama antes do início da quimioterapia, permitindo assim poupar a mama saudável no momento da cirurgia.

Hoje em dia, inevitavelmente a técnica utilizada é de retirada total da mama. Por fim, outra meta da "Juntos Pela Mama" é a introdução das "toucas geladas" de forma inédita a pacientes do SUS. Também chamada de touca hipodérmica sua função é contrair os vasos sanguíneos durante a sessão de quimioterapia. Com isso, o remédio que circula pelo sangue da paciente não chega a locais indesejados, como o couro cabeludo, e por isso, não ocasiona a queda dos fios na região da cabeça das mulheres.

Serviço: Para doar, uma das alternativas é adquirir a caneca, a camiseta e a máscara oficiais da campanha feitas em parceria com a Origens à venda no próprio site da marca de roupas. Os mesmos itens podem também ser adquiridos via aplicativo da Shipp. Todo o valor captado será revertido ao projeto. Há também como doar qualquer valor via PicPay. Basta acessar o aplicativo, procurar por @JuntosPelaMama, definir o valor da doação e confirmar.