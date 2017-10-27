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Campanha "Dedica" alerta sobre os casos de violência a criança

Para alertar a sociedade sobre a incidência desses casos foi criado o Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado em 27 de Outubro de 2017 às 16:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 out 2017 às 16:31
Os casos registrados de violência infantil são preocupantes e sinalizam para um grave problema enfrentado em nossa sociedade: a atenção, muitas das vezes reduzidas, que pais e responsáveis dão aos filhos. Esse cenário de violência, de destaque no noticiário, engloba agravos físicos, psicológicos, de abuso sexual e de negligência.
Para alertar a sociedade sobre a incidência desses casos foi criado o Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - DEDICA.O objetivo é, justamente, alertar a sociedade sobre a importância desse tipo de debate para a população. Nesta edição do CBN Cotidiano, Lucy Pfeiffer, Pediatra e psicanalista, médica responsável pelo programa “Dedica”, traz mais detalhes sobre o assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - dra Luce - 27-10-17.mp3

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