Campanha de Vacinação contra o Sarampo o seletiva

Começou nesta segunda-feira (10), em todo o Estado, a Campanha de Vacinação contra o Sarampo. A vacina é importante para prevenir novos surtos da doença. Em 2016, com bons índices de vacinação, a doença foi considerada erradicada do país, mas voltou em 2018 pela baixa cobertura vacinal. O Espírito Santo registrou, no ano passado, 305 casos suspeitos. Dois foram confirmados. A preocupação com a doença continua e é importante vacinar para prevenir. A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, explicou que a campanha será seletiva, para vacinar aqueles que ainda não completaram o esquema vacinal. A expectativa é de vacinar 39 mil pessoas. Confira!