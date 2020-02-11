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Campanha de Vacinação contra o Sarampo o seletiva

Público-alvo é composto por crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 19:19

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

11 fev 2020 às 19:19
Começou nesta segunda-feira (10), em todo o Estado, a Campanha de Vacinação contra o Sarampo. A vacina é importante para prevenir novos surtos da doença. Em 2016, com bons índices de vacinação, a doença foi considerada erradicada do país, mas voltou em 2018 pela baixa cobertura vacinal. O Espírito Santo registrou, no ano passado, 305 casos suspeitos. Dois foram confirmados. A preocupação com a doença continua e é importante vacinar para prevenir. A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, explicou que a campanha será seletiva, para vacinar aqueles que ainda não completaram o esquema vacinal. A expectativa é de vacinar 39 mil pessoas. Confira! 
Entrevista - Lucas Valadão - Daniele Grillo - 11-02-20

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