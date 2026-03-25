Campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado (28) no ES; saiba como vai funcionar!

Vacinação contra a gripe Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deu início ao envio das doses da vacina contra a gripe aos municípios do Espírito Santo para a Campanha de Vacinação contra a Influenza deste ano. A Campanha tem data oficial para começar no próximo sábado (28), mas os municípios podem iniciar a imunização assim que estiverem com as doses em seus territórios. A expectativa, segundo a Sesa, é imunizar 1.678.279 capixabas inseridos nos grupos prioritários das estratégias de vacinação da campanha. Nesta primeira remessa, o Estado recebeu 116 mil doses. Novas remessas serão encaminhadas durante o período de campanha.

Para este ano, o Ministério da Saúde retornou com a definição do período de vacinação durante a campanha, o que não havia acontecido em 2025. A imunização começa oficialmente durante o dia D de mobilização indicado pelo órgão federal, no dia 28 de março e segue até o dia 30 de maio.

As doses estão disponíveis aos grupos que recebem na estratégia de rotina, como idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestante, e aqueles grupos que compõem a estratégia especial, como: puérperas; Indígenas vivendo fora da terra indígena; Indígenas vivendo em terra indígena; Quilombolas; Trabalhadores de saúde; Pessoas com deficiência permanente; Adolescentes em medidas socioeducativas; População privada de liberdade; Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade; Comorbidades; Professores; Forças Armadas; Pessoas em situação de rua; Forças de Segurança e Salvamento; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso; Trabalhadores portuários; e Trabalhadores dos Correios. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!