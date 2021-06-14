Campanha de lojistas por prevenção contra a Covid impacta mais de 10 mil pessoas em Vitória

Com o objetivo de estimular o comércio a superar o momento de crise causado pelo novo coronavírus, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL-ES) desenvolveu a campanha "Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui", lançada nesta segunda-feira (14). A ideia da campanha é fazer um reforço, junto aos lojistas e seus funcionários, sobre todos os cuidados a serem tomados no ponto de venda para evitar a transmissão da doença e torná-los multiplicadores desse conhecimento. É o que explicou o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL Vitória), Wagner Corrêa, ao CBN Cotidiano.