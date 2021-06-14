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"Seu comércio seguro"

Campanha de lojistas por prevenção contra a Covid impacta mais de 10 mil pessoas em Vitória

Os detalhes são do superintendente da CDL Vitória, Wagner Corrêa

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:43

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:43
Lojistas lançam campanha de conscientização em meio à pandemia
Lojistas lançam campanha de conscientização em meio à pandemia Crédito: FCDL/Divulgação
Com o objetivo de estimular o comércio a superar o momento de crise causado pelo novo coronavírus, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL-ES) desenvolveu a campanha "Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui", lançada nesta segunda-feira (14). A ideia da campanha é fazer um reforço, junto aos lojistas e seus funcionários, sobre todos os cuidados a serem tomados no ponto de venda para evitar a transmissão da doença e torná-los multiplicadores desse conhecimento. É o que explicou o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL Vitória), Wagner Corrêa, ao CBN Cotidiano.
Fabio Botacin entrevista Wagner Correa - 14/06/2021
"Entre as ações desenvolvidas com broches, informações e as explicações, temos pelo menos 10 mil pessoas impactadas em Vitória", explica Wagner. 

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