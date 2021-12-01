Campanha de incentivo ao turismo capixaba abre temporada Verão

Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: Leonardo Merçon

Uma campanha de incentivo ao turismo capixaba abre a temporada Verão 2022. Lançada nesta terça-feira (30) pelo governo estadual, a ideia é mostrar as belezas do Espírito Santo para o Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, explica que o ritmo do forró foi o escolhido para embalar a temporada.

Além do avanço na vacinação contra a Covid-19, a secretária afirma que o Espírito Santo está realizando investimentos na segurança, saúde e infraestrutura para atender bem a moradores e turistas. "Os investimentos estaduais em infraestrutura, como o asfaltamento da ES-421, que liga Conceição da Barra à Vila de Itaúnas, e as melhorias urbanização de praias no litoral de Anchieta permitiram este lançamento nacional, o que deve diluir o fluxo turístico pelo Estado, dando mais visibilidade a estas regiões", explica Lenise.

A campanha será veiculada em TVs abertas, rádios, mídias digitais como Instagram, Facebook e Google e investe também em anúncios publicitários em sites de compra e venda de serviços turísticos. Além do vídeo promocional, a campanha é composta por ações de valorização da cadeia produtiva do turismo como, por exemplo, os guias de turismo, e ações de capacitação continuada aos empreendimentos que compõem a cadeia produtiva do turismo.

Como parte da campanha, também foram lançados e-Books de Anchieta e de Itaúnas, ferramenta de conteúdo objetivo e prático com informações sobre os destinos disponíveis no site Descubra o Espírito Santo e o site institucional da Setur, e que podem ser facilmente baixados e utilizados no aparelho celular.