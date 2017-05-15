Campanha de adoção busca novos lares para 140 crianças

Crianças com mais de oito anos de idade, com algum problema de saúde, ou grupo de irmãos fazem parte de uma nova campanha de adoção lançada pelo Tribunal de Justiça (TJ-ES). "Esperando por você" pretende sensibilizar as famílias capixabas de que estas 140 crianças que estão em abrigos também merecem um lar. A coordenadora da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, Maria Inês Valinho de Moares, fala dos desafios da adoção.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria Inês Valinho de Moares - 15-05-17
Atualmente, no Espírito Santo, existem 855 casais habilitados em busca de um filho. A campanha foi inspirada nos casos de sucessos obtidos nos Estados Unidos, Russia, Bielorrússia e em outros estados brasileiros. A cidade de Recife, por exemplo, implementou a campanha “Adote um Pequeno Torcedor”, apoiado pelo Sport Club. As crianças com mais de 7 anos que torcem para o clube ganharam visibilidade em vídeos transmitidos no estádio e na internet. Nos 6 primeiros meses, cinco foram adotadas.