Campanha da Fraternidade 2025: conheça o tema e a oração

A cada ano, os bispos do Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acolhendo as sugestões vindas dos regionais, dos organismos do Povo de Deus, das ordens e congregações religiosas e dos fiéis leigos e leigas, escolhem um tema e um lema para a Campanha da Fraternidade, O objetivo é chamar a atenção sobre uma situação que, na sociedade, necessita de conversão, em vista do bem de todos. Em 2025, foi escolhido o tema: Fraternidade e Ecologia Integral e o lema: “Deus viu que tudo era muito bom”. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, padre Kelder Brandão, explica as intenções da igreja católica durante a campanha em 2025. Ouça a conversa completa!