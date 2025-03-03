Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Após o carnaval

Campanha da Fraternidade 2025: conheça o tema e a oração

Ouça o coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, padre Kelder Brandão

Publicado em 03 de Março de 2025 às 10:51

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 mar 2025 às 10:51
Campanha da Fraternidade 2025 - Arquidiocese de Vitória
Campanha da Fraternidade 2025 - Arquidiocese de Vitória Crédito: Arquidiocese de Vitória
A cada ano, os bispos do Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acolhendo as sugestões vindas dos regionais, dos organismos do Povo de Deus, das ordens e congregações religiosas e dos fiéis leigos e leigas, escolhem um tema e um lema para a Campanha da Fraternidade, O objetivo é chamar a atenção sobre uma situação que, na sociedade, necessita de conversão, em vista do bem de todos. Em 2025, foi escolhido o tema: Fraternidade e Ecologia Integral e o lema: “Deus viu que tudo era muito bom”. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, padre Kelder Brandão, explica as intenções da igreja católica durante a campanha em 2025. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - PADRE KELDER - 14.02s - 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Até guerra influencia queda da Ufes em ranking internacional de universidades
Imagem de destaque
9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer
Plenário do Senado Federal
Senadores do ES assinam PEC do 'horário flexível' após avanço da 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados