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Campanha conscientiza sobre reconhecer golpes e fraudes nas redes sociais!

O superintendente de Tecnologia de Informação da Ufes, Paulo Lobato, fala sobre o assunto

Publicado em 30 de Abril de 2025 às 12:21

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 abr 2025 às 12:21
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais Crédito: Divulgação
Segurança aplicada a redes sociais é o assunto em destaque no CBN Vitória. Conscientizar as pessoas sobre as questões relacionadas à segurança da informação e proporcionar um ambiente digital mais seguro para todos é o objetivo central do projeto Segurança no Elemento Humano (SEH), elaborado pelo Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) ligadas à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). A Ufes é uma das universidades que aderiram à iniciativa. Ao longo da campanha, serão tratados diversos temas relacionados à segurança da informação. Entre eles, como reconhecer golpes e fraudes nas redes sociais. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Tecnologia de Informação da Ufes, Paulo Lobato, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Paulo Lobato - 30-04-25.mp3

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