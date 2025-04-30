Campanha conscientiza sobre reconhecer golpes e fraudes nas redes sociais!

Segurança aplicada a redes sociais é o assunto em destaque no CBN Vitória. Conscientizar as pessoas sobre as questões relacionadas à segurança da informação e proporcionar um ambiente digital mais seguro para todos é o objetivo central do projeto Segurança no Elemento Humano (SEH), elaborado pelo Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) ligadas à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). A Ufes é uma das universidades que aderiram à iniciativa. Ao longo da campanha, serão tratados diversos temas relacionados à segurança da informação. Entre eles, como reconhecer golpes e fraudes nas redes sociais. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Tecnologia de Informação da Ufes, Paulo Lobato, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!