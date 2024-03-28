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Campanha busca coibir assédio em praças de pedágio; entenda

Ouça entrevista com a gerente de Recursos Humanos do Grupo Ecorodovias, Maria Christina Santos Barker

Publicado em 28 de Março de 2024 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mar 2024 às 11:55
Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio,
assédio Crédito: Shutterstock
Funcionários e funcionárias de concessionárias, no percurso de estradas brasileiras, são vítimas de assédio sexual, abuso verbal e racismo por parte de motoristas atendidos em praças de pedágio. O alerta é da Eco101, responsável por administrar a BR 101 no Espírito Santo. Nesse cenário, a empresa, por meio da campanha “Assédio, pare: trafegue pela via do respeito!”, tem o objetivo de impactar tanto os assediadores quanto desenvolver a autopercepção de quem está sendo violado, concedendo o apoio necessário para a realização de denúncias. Há relatos, por exemplo, de uma operadora que trabalha na via expressa da praça de pedágio e passou por situações de racismo enquanto realizava suas funções. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Recursos Humanos do Grupo Ecorodovias, Maria Christina Santos Barker, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria Christina Santos Barker - 28-03-24.mp3

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