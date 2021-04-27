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ATENÇÃO AO GOLPE

Campanha alerta usuários sobre ocorrência de golpes com o Pix

Ouça detalhes na entrevista com o diretor de Riscos e Controle do Banestes, Carlos Artur Hauschild. Acompanhe!

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 abr 2021 às 11:32
Poucos meses após a implementação, o Pix já conta com ampla aderência por parte do público, o que o tornou alvo de tentativas de golpes. Por isso, por meio de uma campanha, o Banco Central do Brasil e instituições financeiras parceiras irão instruir os usuários a como identificar um golpe e, com isso, garantir a segurança do patrimônio. É o que explica em entrevista à CBN Vitória o diretor de Riscos e Controle do Banestes, Carlos Artur Hauschild. Acompanhe!
Os golpes da central de atendimento falsa, invasão de conta e venda falsa já são conhecidos, mas ganharam uma nova roupagem. Para proteger-se das fraudes no ambiente digital, basta estar atento às estratégias utilizadas pelos golpistas. Desconfie de tentativas de contato suspeitas, proteja seus dados, acesse apenas canais oficiais e sempre verifique a autenticidade das informações antes de realizar uma transação. Afinal, o Pix é um sistema novo, mas os golpes são antigos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Arthur - 27-04-21.mp3

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