Campanha alerta usuários sobre ocorrência de golpes com o Pix

Poucos meses após a implementação, o Pix já conta com ampla aderência por parte do público, o que o tornou alvo de tentativas de golpes. Por isso, por meio de uma campanha, o Banco Central do Brasil e instituições financeiras parceiras irão instruir os usuários a como identificar um golpe e, com isso, garantir a segurança do patrimônio. É o que explica em entrevista à CBN Vitória o diretor de Riscos e Controle do Banestes, Carlos Artur Hauschild. Acompanhe!