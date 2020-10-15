Campanha alerta para uso racional de exames por imagens em crianças

Uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em conjunto com o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), alerta para os riscos da exposição excessiva de crianças e adolescentes a exames de diagnóstico por imagem. É a campanha "Justifique!”, que tem o intuito, justamente, de conscientizar os pediatras e demais médicos sobre a necessidade de cuidados especiais ao solicitar esses exames radiológicos. Em entrevista à CBN Vitória, o médico Alair Sarmet Santos, presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, que é um dos idealizadores da campanha, alerta que a radiação tem efeito cumulativo o que poderia num futuro, quando em excesso, contribuir de forma negativa para o surgimento, por exemplo, de câncer em alguns pacientes.