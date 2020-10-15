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SAÚDE

Campanha alerta para uso racional de exames por imagens em crianças

O médico Alair Sarmet Santos, presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, alerta que a radiação tem efeito cumulativo

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 out 2020 às 11:01
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em conjunto com o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), alerta para os riscos da exposição excessiva de crianças e adolescentes a exames de diagnóstico por imagem. É a campanha "Justifique!”, que tem o intuito, justamente, de conscientizar os pediatras e demais médicos sobre a necessidade de cuidados especiais ao solicitar esses exames radiológicos. Em entrevista à CBN Vitória, o médico Alair Sarmet Santos, presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, que é um dos idealizadores da campanha, alerta que a radiação tem efeito cumulativo o que poderia num futuro, quando em excesso,  contribuir de forma negativa para o surgimento, por exemplo, de câncer em alguns pacientes.
Sob o slogan “Por mais proteção nos exames pediátricos de imagem”, a nova parceria das entidades tem como foco central ressaltar o princípio da justificação, que consiste na avaliação reflexiva e criteriosa do médico ao indicar a realização de exames diagnósticos de imagem (raios-x e tomografia computadorizada).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alair Sarme - 15-10-20

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