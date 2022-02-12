Campanha alerta para procedimentos estéticos feitos por não médicos

O Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) e a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Espírito Santo lançaram uma campanha para alertar sobre os riscos de pessoas se submeterem a tratamentos clínicos e procedimentos estéticos com trabalhadores não médicos. As entidades afirmam que as notícias de danos, alguns irreparáveis, ao paciente são cada vez mais frequentes, principalmente impulsionados pelo atraente mercado da estética compostos por não médicos que fazem cursos de curta duração. É o que alerta o presidente do CRM-ES, Fabrício Gaburro Teixeira, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: