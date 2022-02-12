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Danos podem ser irreparáveis

Campanha alerta para procedimentos estéticos feitos por não médicos

O entrevistado é o presidente do CRM-ES, Fabrício Gaburro Teixeira

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 11:46

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 fev 2022 às 11:46
Aplicação de botox
Aplicação de botox Crédito: Pexels
O Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) e a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Espírito Santo lançaram uma campanha para alertar sobre os riscos de pessoas se submeterem a tratamentos clínicos e procedimentos estéticos com trabalhadores não médicos. As entidades afirmam que as notícias de danos, alguns irreparáveis, ao paciente são cada vez mais frequentes, principalmente impulsionados pelo atraente mercado da estética compostos por não médicos que fazem cursos de curta duração. É o que alerta o presidente do CRM-ES, Fabrício Gaburro Teixeira, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Fabrício Gaburro Teixeira - 12/02/2022

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