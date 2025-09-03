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Saúde

Campanha alerta para o câncer de pâncreas, um dos mais letais no Brasil

Ouça entrevista com Cleydson Santos, diretor científico da Sociedade Brasileira de Cancerologia

Publicado em 03 de Setembro de 2025 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 set 2025 às 11:40
câncer de pâncreas
câncer de pâncreas Crédito: Shutterstock
Durante este mês, a campanha Setembro Roxo chama atenção para um dos tipos de câncer mais letais no país: o de pâncreas. A doença representa apenas 1% dos diagnósticos no Brasil, mas é responsável por cerca de 5% das mortes por tumores, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Isso porque - ainda que pouco frequente - o tumor tem comportamento agressivo e os sintomas são silenciosos, o que dificulta o diagnóstico precoce.
Para explicar os fatores de risco, os sinais de alerta e os avanços no tratamento, a CBN Vitória conversa com o médico oncologista Cleydson Santos, que também é diretor científico da Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC).
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Cleydson Santos – 03-09-25.mp3

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