Campanha alerta para o câncer de pâncreas, um dos mais letais no Brasil

Durante este mês, a campanha Setembro Roxo chama atenção para um dos tipos de câncer mais letais no país: o de pâncreas. A doença representa apenas 1% dos diagnósticos no Brasil, mas é responsável por cerca de 5% das mortes por tumores, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Isso porque - ainda que pouco frequente - o tumor tem comportamento agressivo e os sintomas são silenciosos, o que dificulta o diagnóstico precoce.