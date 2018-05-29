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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Caminhões retidos em Brejetuba voltam sem ração para Santa Maria de Jetibá

Quem explica o cenário é Eustáquio Agrizzi, diretor da Associação dos Avicultores do Espírito Santo (Aves)

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 12:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mai 2018 às 12:22
Animais terão que ser doados caso ração para abastecer 30 milhões de aves e 150 mil suínos não chegue nos próximos dias ao Espírito Santo. As carretas que tentaram buscar alimentos, em Minas Gerais, mas foram impedidas de seguir viagem em um bloqueio na cidade de Brejetuba, voltaram, por medida de segurança, para Santa Maria de Jetibá.  A explicação é do diretor da Associação dos Avicultores do Espírito Santo (Aves), Eustáquio Agrizzi. A medida também é explicada como forma de evitar o canibalismo entre as espécies. Confira! 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eustáquio Agrizzi - 29-05-18

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