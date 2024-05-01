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"Caminho do Imigrante": como os italianos desbravaram as montanhas capixabas

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 11:57

Publicado em 

01 mai 2024 às 11:57
Caminho do Imigrante
Caminho do Imigrante Crédito: Assessoria de Comunicação/Setur ES
Neste ano de 2024 a programação do "Caminho do Imigrante" celebra os 150 anos da imigração italiana e os 20 anos de realização da caminhada. O evento, organizado pelas prefeituras de Santa Teresa e Santa Leopoldina, com o apoio do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), ocorre neste 1º de maio. No total, são quase 30 quilômetros de passeio, entre os dois municípios, nos quais os participantes relembram as vivências dos seus antepassados, em meio a matas, montanhas e cachoeiras.
O Caminho do Imigrante foi idealizado durante o desenvolvimento do Projeto Imigrantes, do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Nasceu de uma necessidade de se ampliar o conhecimento sobre a história da imigração no Estado, praticando os mesmos trajetos percorridos pelos camponeses imigrantes que aqui chegaram desde o início do Século XIX.
Início do percurso na cidade de Santa Leopoldina. Ponte sobre o rio Santa Maria da Vitória, no local extremo até onde o mesmo era navegável. Porto de desembarque de mais de 12 mil imigrantes que entraram na colônia a partir de 6 março de 1857. Ouça a conversa com o comentarista Cilmar Franceschetto, nesta edição do "Nostra Gente". Ouça a conversa completa!
CBN - NOSTRA GENTE - 01-05-24

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