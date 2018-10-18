Caminhão terá hora marcada para acessar o Porto de Vitória

O Porto de Vitória terá até o final deste ano um novo sistema de tráfego de caminhões por meio da implantação da Logística Portuária Inteligente e passará a ser o primeiro do país a contar com o sistema. De acordo com diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), Luis Claudio Montenegro, a implantação do sistema vai permitir o gerenciamento de toda a movimentação de veículos, principalmente caminhões, que passarão a ter acesso ao porto somente com hora marcada. As filas de caminhões vão acabar, reforça Montenegro em entrevista à CBN Vitória.