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LOGÍSTICA

Caminhão terá hora marcada para acessar o Porto de Vitória

Até o final deste ano um novo sistema de tráfego de caminhões por meio da implantação da Logística Portuária Inteligente estará funcionando e passará a ser o primeiro do país

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 out 2018 às 11:47
O Porto de Vitória terá até o final deste ano um novo sistema de tráfego de caminhões por meio da implantação da Logística Portuária Inteligente e passará a ser o primeiro do país a contar com o sistema. De acordo com diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), Luis Claudio Montenegro, a implantação do sistema vai permitir o gerenciamento de toda a movimentação de veículos, principalmente caminhões, que passarão a ter acesso ao porto somente com hora marcada. As filas de caminhões vão acabar, reforça Montenegro em entrevista à CBN Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luis Claudio Montenegro - 18-10-18

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