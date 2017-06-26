Caminhão envolvido em tragédia na BR 101 tinha 26 multas

"Nosso relatório técnico está sendo concluído, nossa equipe de perícia está hoje (26) de volta ao local do acidente. E vai constar no relatório também um levantamento sobre o caminhão envolvido no acidente. Eu já tenho em mãos 26 multas que foram aplicadas a esse veículo. Multas de excesso de velocidade, excesso de peso, equipamentos obrigatórios que não estavam funcionando, tem multas de fugir de fiscalização. O histórico desse veículo não é animador para nós que trabalhamos com segurança nas estradas".