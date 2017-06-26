Caminhão envolvido em tragédia na BR 101 tinha 26 multas

O caminhão envolvido na tragédia na BR 101, em Guarapari, na última semana, que resultou em dezenas de mortes após um acidente, já tinha um histórico de 26 multas. A informação é do superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o inspetor Wyllis Lyra, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Nas infrações mais graves dentre as multas estão excesso de velocidade, excesso de peso e fuga de fiscalização, de acordo com o inspetor.
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Entrevista - Fernanda Queiroz - Inp Willys Lyra - 26-06-17
"Nosso relatório técnico está sendo concluído, nossa equipe de perícia está hoje (26) de volta ao local do acidente. E vai constar no relatório também um levantamento sobre o caminhão envolvido no acidente. Eu já tenho em mãos 26 multas que foram aplicadas a esse veículo. Multas de excesso de velocidade, excesso de peso, equipamentos obrigatórios que não estavam funcionando, tem multas de fugir de fiscalização. O histórico desse veículo não é animador para nós que trabalhamos com segurança nas estradas".