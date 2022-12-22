Caminhão com 31 turistas de MG no baú é flagrado na BR 262 no ES

A Polícia Rodoviária Federal flagrou da madrugada desta quarta (22) um caminhão transportando 31 passageiros no baú. A abordagem ocorreu na BR 262, na cidade de Brejetuba, no Espírito Santo. Todos os passageiros, incluindo homens, mulheres, crianças, bebês, portadores de necessidades especiais e idosos, eram transportadas no compartimento de carga do caminhão, soltos e sem qualquer dispositivo de proteção.

Segundo informaram os passageiros à Polícia Rodoviária Federal, todos são familiares e amigos e estavam viajando de Belo Horizonte com destino a Piúma, para passar as festividades de final de ano. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe da comunicação social da PRF, Inspetor Willys Lyra traz detalhes da abordagem policial.

A abordagem aconteceu quando a PRF realizava fiscalização de criminalidade na região quando resolveu abordar o caminhão. Ao verificar o compartimento de carga encontrou os passageiros deitados sobre o piso do baú, acomodados em cobertores e almofadas. A PRF retirou os passageiros e acionou um serviço regular de transporte que enviou um ônibus para acomodar e transportar os viajantes até seu destino. O condutor do veículo, um homem de 48 anos, foi autuado com base no Código Brasileiro de Trânsito, vai responder a processo criminal, além de ter de pagar pelo serviço do ônibus destina para o transporte correto dos passageiros.