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COVID NO ES

"Caminhamos para um mapa vermelho", diz Casagrande

Governador afirma que o ES terá mais cidades regredindo para o Risco Alto de transmissão da Covid e não descarta restrições mais rígidas para as cidades que entrarem nessa classificação

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 13:32

Publicado em 

15 dez 2020 às 13:32
Em entrevista à CBN Vitória, governador Renato Casagrande alertou que o ES está no caminho para ter um mapa com mais cidades em Risco Alto (em vermelho) para transmissão da Covid-19. Casagrande descartou que possa haver 'lei seca', 'toque de recolher' ou 'lockdown', mas não descarta que possam ocorrer restrições mais rígidas para as cidades que entrarem nessa classificação.
Segundo o governador, a fiscalização sozinha não dará conta de evitar aglomerações em boates, bares e restaurantes. Ele explica que não há efetivo para estar em todos os lugares e pede que população ajude com denúncias sempre que perceber desrespeito às regras de prevenção ao vírus. E reforçou o apelo do Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para que a população fique em casa à noite e nos finais de semana e que redobre os cuidados com medidas preventivas. Ouça.
Entrevista - Patricia Vallim - Renato Casagrander - 15-12-20.mp3

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