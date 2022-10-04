Camila Valadão entra para a história como a deputada estadual mais votada do ES

Camila Valadão foi a Deputada Estadual mulher mais bem votada da história com 52.221. A assistente social faz história e ultrapassou Sueli Vidigal (PDT), que, desde 2002, ocupava o lugar como a mulher mais votada para deputada estadual, com 36.500 votos. Assistente social e doutora em Política Social, Camila Valadão tem 37 anos e exerce atualmente o cargo de vereadora da capital, quando foi eleita em 2020. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, ela fala sobre a eleição e o que espera para os quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa. Com a ida de Camila Valadão para a Assembleia Legislativa, a vaga dela na Câmara de Vitória será ocupada, a partir de 2023, pelo advogado André Moreira (Psol).