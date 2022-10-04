Camila Valadão entra para a história como a deputada estadual mais votada do ES

Camila Valadão foi a Deputada Estadual mulher mais bem votada da história com 52.221. A assistente social faz história e ultrapassou Sueli Vidigal (PDT), que, desde 2002, ocupava o lugar como a mulher mais votada para deputada estadual, com 36.500 votos. Assistente social e doutora em Política Social, Camila Valadão tem 37 anos e exerce atualmente o cargo de vereadora da capital, quando foi eleita em 2020. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, ela fala sobre a eleição e o que espera para os quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa. Com a ida de Camila Valadão para a Assembleia Legislativa, a vaga dela na Câmara de Vitória será ocupada, a partir de 2023, pelo advogado André Moreira (Psol).
Entrevisra - Fernanda Queiroz - Camila Valadão - 04-10-22
Este ano, Camila Valadão disputou a sua quinta eleição, sendo a primeira em 2014, quando foi a única mulher que se candidatou ao Palácio Anchieta. Dois anos depois, candidatou-se à Câmara Municipal de Vitória. Camila foi a quinta mais bem votada, no entanto, a chapa dela não alcançou o coeficiente eleitoral. O mesmo aconteceu na eleição de 2018, desta vez, para a Assembleia Legislativa. Em 2020, foi eleita para o cargo de vereadora da Capital, com 5.625 votos, sendo a segunda mais votada, tornando-se a primeira mulher negra eleita em Vitória.