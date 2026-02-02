Câmeras flagram descarte de lixo irregular em Cariacica; multas podem chegar a R$ 50 mil

Cariacica usa videomonitoramento para coibir descarte irregular de lixo Crédito: Divulgação PMC

Em Cariacica, jogar lixo nas ruas pode resultar em multas de até R$ 50 mil. A prefeitura informa que tem intensificado o monitoramento por câmeras em pontos viciados de descarte irregular de lixo em diferentes regiões do município. Além do monitoramento eletrônico, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços realizam uma "força-tarefa" com ações de limpeza, fiscalização e acompanhamento 24 horas por dia.

O objetivo, informa a administração municipal, "é eliminar o acúmulo de resíduos em áreas viciadas e garantir que os espaços urbanos permaneçam limpos e seguros. Atualmente, mais de 20 pontos estão sob monitoramento constante, e o serviço será ampliado para os bairros Novo Horizonte, Jardim América, Campo Belo, Santana e Nova Valverde".

De acordo com o secretário municipal de Serviços, Marcos Aranda, o município não vai tolerar esse tipo de prática. “É importante reforçar que esses pontos estão sendo monitorados. A multa pode variar de R$ 1 mil a R$ 50 mil e, se a pessoa for flagrada realizando o descarte irregular, será conduzida às autoridades policiais”, destaca. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!