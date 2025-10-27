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Segurança

Câmeras em viaturas da PM passam a monitorar placas de veículos no ES

Ouça entrevista com o secretário Álvaro Duboc, coordenador do programa Estado Presente

Publicado em 27 de Outubro de 2025 às 12:08

Publicado em 

27 out 2025 às 12:08
Viatura da Patrulha Escolar
Viatura Crédito: Pedro Dutra/Secom
Um projeto piloto do governo do Espírito Santo está equipando as viaturas da Polícia Militar com 300 câmeras. Interligadas ao cerco inteligente, vão fazer a leitura de placas de veículos, o que viabiliza a localização dos que que tiverem restrições de furto/roubo, com débitos, irregulares, foram clonados ou usados em crimes. Outra novidade é que elas vão ser acompanhadas de leitores digitais, também vinculados aos bancos de dados do Estado. Um recurso que, em caso de abordagens suspeitas, oferece ao policial informações, por exemplo, sobre mandados de prisão não cumpridos ou outro tipo de restrição. Os equipamentos já estão sendo instalados e devem começar a ser utilizados nos próximos quinze dias. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, coordenador do Programa Estado Presente, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Álvaro Duboc - 27-10-25

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