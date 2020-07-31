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em Vila Velha

Câmeras em semáforos fazem a contagem do fluxo de veículos e pessoas

As câmeras são instaladas para verificar as filas e o volume de veículos no município e não têm a função de multar motoristas

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 17:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 jul 2020 às 17:59
Veículos aguardam fileira de semáforos mudar para sinalização verde para liberar passagem Crédito: Vitor Jubini
A prefeitura de Vila Velha anunciou, nessa semana, que instalou câmeras em semáforos do município, com o objetivo de realizar a contagem de fluxo de veículos nas vias mais movimentadas. Uma delas está instalada na região de São Torquato, onde há um grande fluxo de carros, motos, ônibus e caminhões, principalmente no horário de pico.
Quem detalhou o assunto no CBN Cotidiano foi o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Coronel Oberacy Emmerich Junior. "Com esse estudo usando a tecnologia podemos adequar os ciclos dos semáforos para que o cruzamento favoreça a mobilidade", explica o secretário.
As câmeras são instaladas para verificar as filas e o volume de veículos que circulam em todos os sentidos do cruzamento. O secretário explica, no entanto, que elas não têm a função de multar motoristas. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fábio Botacin - Oberacy Emmerich Junior - 31-07-20

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