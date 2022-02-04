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Segurança

Câmeras de reconhecimento facial vão atuar em 150 pontos de Vitória

Ouça os detalhes em uma entrevista com o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 fev 2022 às 10:59
Reconhecimento facial
Reconhecimento facial Crédito: Getty Images
Vitória terá um sistema de reconhecimento facial a partir de câmeras de videomonitoramento em 150 pontos espalhados pela cidade. O objetivo é identificar criminosos, pessoas com mandados de prisão em aberto, suspeitos de práticas de crimes e pessoas portando armas e objetos perigosos e que estejam circulando pelas ruas. É o que explica o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
De acordo com o Pazolini, o sistema já está atuando em forma de teste com dez pontos. Nele serão incluídas as imagens dos bandidos mais procurados disponibilizadas pelas Secretarias de Segurança Pública. O programa de inteligência artificial vai processar essas imagens e, assim que identificar o rosto de alguém suspeito, será emitido um sinal sonoro, um alerta, na central de videomonitoramento da prefeitura. A viatura que estiver mais próxima irá ao local verificar e, se for o caso, fazer a prisão da pessoa. O prefeito afirmou que, posteriormente, esse mesmo sistema poderá ser usado para prevenir a violência contra a mulher.
[Com informações de A Gazeta]
Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 04-02-22

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