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Trânsito

Câmeras da prefeitura vão multar motoristas infratores no aeroporto

Ouça o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann

Publicado em 21 de Setembro de 2017 às 12:25

Publicado em 

21 set 2017 às 12:25
A partir da próxima segunda-feira (25), câmeras instaladas na região do Aeroporto de Vitória vão auxiliar na fiscalização e na aplicação de multas aos motoristas infratores e profissionais clandestinos no serviço de transporte de passageiros que pararem no local. A Prefeitura de Vitória reforçou também a sinalização e as equipe de fiscais e da Guarda Municipal continuarão presentes. As multas podem chegar a R$ 800, além da perda de sete pontos na carteira de motorista. Mais detalhes, com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann.
Entrevista - Patricia Vallim - Tyago Hoffmann - 16-09-17

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