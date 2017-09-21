Câmeras da prefeitura vão multar motoristas infratores no aeroporto

A partir da próxima segunda-feira (25), câmeras instaladas na região do Aeroporto de Vitória vão auxiliar na fiscalização e na aplicação de multas aos motoristas infratores e profissionais clandestinos no serviço de transporte de passageiros que pararem no local. A Prefeitura de Vitória reforçou também a sinalização e as equipe de fiscais e da Guarda Municipal continuarão presentes. As multas podem chegar a R$ 800, além da perda de sete pontos na carteira de motorista. Mais detalhes, com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann.