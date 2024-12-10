Câmeras corporais em policiais no ES ficam para 2025

Neste início de semana, foi destaque a informação que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, determinou na última segunda-feira (9) a obrigatoriedade do uso de câmaras corporais pelos policiais militares do estado de São Paulo. A decisão também obriga o uso de equipamentos com gravação ininterrupta. No Espírito Santo, em informações do mês de julho, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que os policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e da 12ª Companhia Independente, que faz o policiamento na parte continental de Vitória, serão os primeiros da corporação a utilizar câmeras corporais durante as abordagens. Serão usadas 200 câmeras, em um projeto-piloto que vai durar um ano. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Guilherme Pacífico, subsecretário de Comando e Inovação da secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!